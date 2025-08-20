Campionati al via, il lavoro della Gdf contro la pirateria

"Il Generale della Guardia di Finanza Crescenzo Sharaffa, comandante del nucleo speciale beni e servizi, appunto della Guardia di Finanza, buongiorno e benvenuto". "Buongiorno e grazie per l'opportunità". "Allora Dicevamo, ricominciano i campionati e quindi il fenomeno torna a mostrarsi, prepotentemente. Vorrei chiederle come vi state muovendo per contrastarlo?" "Il dispositivo di contrasto alla pirateria audiovisiva, in concreto non si è mai interrotto, è sempre in essere, anche in ragione del fatto che gli eventi sportivi non sono limitati al campionato di calcio, ma proprio quest'estate abbiamo assistito ad altre manifestazioni sportive come il MotoGP, come il Gran Premio, come il tennis. Quindi il nostro servizio è stato continuo e si è orientato lungo le direttrici di interruzione della divulgazione e della diffusione illecita di questi eventi tutelati dal diritto intellettuale, nonché dalla disarticolazione delle organizzazioni dei sodalizi criminali che ideano la captazione e la illecita divulgazione dei segnali, nonché con la individuazione degli utenti, importantissimo, per poter poi procedere con la sanzione nei loro confronti". "Ecco Generale le chiedo proprio su questo punto perché negli ultimi mesi abbiamo assistito anche all'individuazione, come diceva lei, degli utenti che usufruiscono di questi servizi pirata e anche a delle multe, ci fa pensare questo a un cambio di passo nel contrasto alla pirateria?" "In effetti alcune novità normative introdotto di recente negli ultimi due anni hanno portato all'avanguardia il nostro sistema di contrasto. Da un lato l'introduzione di una piattaforma informatica di AGCOM, mi riferisco alla Pirates Shield, che consente nell'immediatezza, quindi con urgenza di interrompere la divulgazione dei segnali entro 30 minuti e poi l'inasprimento delle sanzioni che portano a un disincentivo del comportamento illecito portate da 154 euro fino a 5000 euro in caso di reiterazione. Questo dispositivo poi è rafforzato anche dalla piena collaborazione degli enti e delle società titolari dei diritti che cooperano nella segnalazione delle illecite divulgazioni dei loro eventi". "Generale, approfittiamo degli ultimi secondi che abbiamo a disposizione anche per ricordare cosa rischia chi usufruisce di questi servizi, non soltanto dal punto di vista della della legge, lo ha ricordato lei le multe, ma anche dei rischi proprio per la sicurezza". "Esattamente, è come consegnare le chiavi di casa a degli sconosciuti, anzi a dei criminali, in effetti il pezzotto rappresenta una denominazione semplicistica del fenomeno che viene invece a caratterizzarsi per l'utilizzo di tecnologie informatiche e quindi l'utente rilascia a queste organizzazioni criminali le proprie informazioni digitali e quindi mette a rischio l'intero sistema di rete. La percezione degli utenti che la pirateria sia un mero malcostume è del tutto errata. Essa è un comportamento plurioffensivo, illegale, che è sanzionato sia amministrativamente sia sotto il profilo penale. Perché? Perché danneggia e alimenta i circuiti sommersi dell'evasione fiscale, l'evasione contributiva, il connesso riciclaggio e i sodalizi criminali a questi collegati". "Grazie, grazie mille al Generale Sharaffa per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro". .