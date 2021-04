Candiolo, isolata la prima variante svizzera

Questo è il laboratorio in cui è stato identificato il primo caso di variante svizzera in Italia, che ha colpito un uomo di 57 anni già malato di Covid a novembre scorso. Un caso di reinfezione dopo nemmeno sei mesi. Siamo nel laboratorio Covid dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, alle porte di Torino, eccellenza medica riconosciuta a livello internazionale. Nella sequenza evidenziata vediamo le mutazioni che caratterizzano questa nuova variante, diffusa per ora in 30 Paesi nel mondo, dall'Europa agli Stati Uniti. Il 69% dei casi è in Svizzera, da qui il nome, il 14% in Germania, in Italia ne sono stati isolati appena 9 casi. "È una delle tante varianti che sono state oramai isolate. Ha una caratteristica particolare che la rende simile alla variante inglese più nota, che probabilmente conferisce maggiore infettività, come per la variante inglese". Il dottor Crosetto è uno dei circa 300 ricercatori dell'Istituto. È un esperto di analisi delle singole cellule, lavora per curare il cancro e questa sua esperienza è ora messa a disposizione anche per studiare le nuove varianti di questo virus. "Oramai abbiamo un catalogo di più di 1000 varianti, che chiaramente non raggiungono l'onore delle cronache, ma che sono sostanzialmente l'indicatore del fatto che il virus si trasforma mano mano che ci sono milioni e milioni di persone che vengono infettate nel mondo, il virus cambia faccia e quindi dà origine a queste varianti che poi noi andiamo a identificare quel sequenziamento". "Perché è così importante identificarle con il sequenziamento?" "Innanzitutto è importante per capire la velocità con cui il virus si sta trasformando e quindi essere il più rapidi possibile nelle campagne vaccinali per evitare che emergano delle varianti potenzialmente più pericolose e poi il secondo impatto notevole che avrà il sequenziamento sarà sviluppare, o meglio, adattare i vaccini in futuro in modo che, eventualmente, funzionino anche su nuove varianti emergenti".