Cane in aereo, primo volo in cabina senza trasportino

Lei è Honey pesa 15 kg, ha tutte le vaccinazioni in regola, il collare, il guinzaglio la pettorina e la museruola e lui è Moka il suo compagno di viaggio, pesa 25 kg ed è proprio al limite di peso per poter salire direttamente a bordo e viaggiare in cabina seduto accanto al suo padrone. "Abbiamo portato museruola e un altro guinzaglio, abbiamo portato la sua ciotola dell'acqua, l'acqua, poi dopo la riprenderemo e qualche bocconcino per farle allietare un attimo la tensione del viaggio. Cosa vi siete detti stamattina? Speriamo vada tutto bene." Li seguiamo all'aeroporto di Linate per il primo volo sperimentale diretto a Roma di Ita Airways dopo il via libera dell'Enac, ai cani che pesano più di 10 kg a volare seduti senza trasportino, dopo l'annuncio del Ministro Salvini che oggi viaggia con loro. Posto d'eccezione vicino al finestrino per non ostacolare il passaggio sui corridoi. "Qual è il posto assegnato ad Honey? Ovviamente quello al finestrino, quello più, più ricco di immagini. E lei avrà tutta la fila? Penso di sicurezza, per ora è solo un volo dimostrativo, bisognerà aspettare le linee guida. "Ci sarà la giusta informazione, quindi saremo coscienti, consapevoli di acquistare un volo dove viaggeranno gli animali, avremo la possibilità o di acquistare un altro volo oppure di non sedersi vicino all'animale. possibilità o di acquistare un altro volo oppure di non sedersi vicino all'animale." .