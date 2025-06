Caos voli, dopo guasto centro radar si torna alla normalità

Ci si lascia alle spalle un weekend difficile per i tanti viaggiatori degli aeroporti del nord Italia e non solo. Il traffico aereo è tornato gradualmente alla normalità. Poche le cancellazioni o ritardi annunciati dopo le due ore di stop per il guasto al centro radar di ENAV, centro che si trova a Milano e che gestisce il traffico aereo del Nord-ovest. C'è chi, È riuscito a partire quasi subito dopo l'orario previsto del proprio volo, che ha passato la notte in albergo in attesa dei voli riprogrammati e chi invece l'ha trascorsa in aeroporto, come alcuni viaggiatori diretti verso la Sardegna, tra i più colpiti dai disagi registrati in uno degli aeroporti coinvolti dal guasto al radar di ENAV, l'aeroporto di Milano Linate. Circa 320 i voli impattati complessivamente dallo stop della serata di sabato tra cancellati, riprogrammati o dirottati verso altri scali. Per l'ENAV che gestisce i centri radar, si è trattato di un problema di connettività che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, vale a dire TIM. Ora l'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, ha dato il via a un'indagine per capire le origini del guasto. Siamo davanti a una serie di domande a cui dare risposta, dicono dall'ENAC, domande che riguardano sia le trasmissioni che il sistema in sé.