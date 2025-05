Capaci, il ricordo dei colleghi Squadra Mobile di Palermo

È chiaro che c'è un ricordo intanto di natura personalissima, atteso che io sono entrato in polizia nel 1989. E proprio nei due anni in cui sono stato ausiliario di leva ho avuto modo di lavorare, nel caso dei colleghi della scorta praticamente della prima strage, cioè quella che commemoriamo oggi il 23 maggio, di lavorare e quindi di avere delle attività in comune con Vito Schifani. Nel caso addirittura della seconda strage, ricordo Vincenzo Li Muli che credo fosse addirittura del corso di ausiliario successivo al mio e pertanto sicuramente in quei due anni in cui siamo stati insieme all'undicesimo reparto mobile abbiamo condiviso attività di ordine pubblico, vigilanza, in una Palermo che all'epoca era blindata. .