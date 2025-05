Le stragi, come dire, credo a tutta una generazione di poliziotti, quella mia a cui appartengo, ha dato un tragico, insegnamento, un monito, ma soprattutto una sorta di sprone nel tentativo di onorare i caduti e far sì che il loro sacrificio in qualche modo non fosse stato vano e quindi per il futuro sperare di riuscire nell'affrancare la collettività, ma tutti noi, io sono siciliano, la Sicilia quindi, dal giogo mafioso. .