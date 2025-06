Capitaneria a Sky Tg24: 4 dispersi in mare a Taranto

Le ricerche si concentrano su quattro persone. La notizia è da parte di uno dei familiari, che ha confermato la presenza a bordo di un parente stretto di uno dei tre presunti dispersi. Le ipotesi sono varie, siamo in una fase accertativa di grande complessità da un punto di vista operativo, cioè l'impiego combinato di mezzi aerei, di mezzi nautici sotto il coordinamento di aviazione marittima di Bari, il concorso della Guardia di Finanza con la sua componente aerea e la sua componente navale dell'aeronautica militare per tutta la notte. Stamattina ha sorvolato il Golfo di Taranto ed è ancora in sorvolo. Un nostro ATR è partito dalla base aerea di Catania e che per Pescara ieri il mare era abbastanza formato c'era un mare in forza cinque. .