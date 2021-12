Capodanno 2022, vice questore Roma: controlli intensificati

Quest'anno le mascherine saranno obbligatorie anche all'aperto in zona bianca, non siamo in zona rossa quindi potremo uscire, rispetto all'anno scorso, potremo brindare per strada con i nostri amici sicuramente, però sempre mantenendo il distanziamento sociale, indossando le mascherine e noi vigileremo, saremo molto attenti a vigilare su queste situazioni e a far si che tutto si possa svolgere in sicurezza, sia sotto il profilo dell'ordine e la pubblica sicurezza, ma soprattutto la nostra attenzione sarà concentrata anche sul rispetto e soprattutto delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid. Da qualche settimana abbiamo ampliato la sfera dei nostri controlli anche perché le misure che sono state varate hanno cambiato il quadro. Il discorso del Green pass, del Green pass base, del super Green pass, il fatto dei ristoranti, quindi la nostra attività, che già si sta concentrando anche sui mezzi pubblici, insomma, in diversi tipi di controlli, proseguirà anche nella serata del Capodanno con queste diverse modalità.