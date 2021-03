Un danno incalcolabile, ma c'è anche il problema che bisogna andare approfondire e colpire i ristoratori e coloro che invece utilizzano per le loro cene, per i loro pranzi eccetera questi frutti. È importante perseguire questa strada, perché è necessario far capire, diciamo, ai ristoranti e alle attività che lo utilizzano che questa è una cosa veramente di un danno incredibile.