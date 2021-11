Carabiniere ferito Torino, costituito secondo rapinatore

Tre coltellate: una alla gamba e due al torace. È il prezzo pagato dal brigadiere Maurizio Sabatino, 53 anni, accoltellato nel tentativo di disarmare, mentre era fuori servizio, due rapinatori in azione in questa farmacia di Corso Vercelli, alla periferia di Torino. Il carabiniere ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. I due responsabili hanno 16 e 18 anni e si sono costituiti poche ore dopo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il sedicenne ad accoltellare il brigadiere. Erano da poco passate le 18:30 quando il militare, in abiti civili e senza arma d'ordinanza, ha sorpreso i due banditi che tentavano una rapina nella farmacia. Non armato si è qualificato e ha lanciato contro di loro alcuni medicinali. I due malviventi hanno prima estratto una pistola, rivelatasi una scacciacani, e poi accoltellato l'uomo prima di fuggire. Ora sono in stato di fermo, le telecamere a circuito chiuso hanno immortalato ogni istante.