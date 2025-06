Carabiniere ucciso, acquisito video cattura dell'assassino

Michele Mastropietro, il pregiudicato che qualche ora prima aveva ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie è per terra ammanettato e circondato dai poliziotti che lo hanno finalmente catturato. La sua folle fuga è terminata nelle campagne di Grottaglie dopo un nuovo violento conflitto a fuoco nel quale questa volta è stato lui a riportare la peggio. Il video girato da un agente si ferma prima che Mastropietro si accasci, morirà dopo pochi minuti. L'autopsia stabilirà ora quanti proiettili lo abbiano colpito e dove. Lui prima di arrendersi, ne ha sicuramente esplosi tanti, rischiando di colpire non solo i poliziotti, ma anche i contadini al lavoro nei campi. E all'esame autoptico prenderanno parte anche i periti nominati dai due agenti del commissariato di Grottaglie indagati per omicidio colposo dalla Procura di Taranto che si occupa dell'inchiesta sulla seconda sparatoria di giovedì scorso. Un atto dovuto che non ha mancato tuttavia di scatenare polemiche, sotto accusa non già il provvedimento dei magistrati tarantini, quanto la norma che secondo i sindacati delle forze di polizia, non garantirebbe agli operatori coinvolti in episodi come questi le adeguate tutele legali. A Francavilla Fontana intanto i colleghi di Carlo Legrottaglie hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia del brigadiere ucciso che lascia moglie e due figlie gemelle di 14 anni. .