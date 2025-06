Carabiniere ucciso, aperta a Ostuni la camera ardente

Un silenzio carico di commozione accoglie a Ostuni l'arrivo del feretro di Carlo Le Grottaglie. Nella piccola chiesa dei Cappuccini, dove è stata allestita la camera ardente, familiari e amici si stringono al dolore della moglie e delle figlie gemelle del Brigadiere Capo, ucciso da due malviventi durante un conflitto a fuoco. "In occasione dei funerali ci sarà il lutto cittadino e quindi ora è il momento del dolore, del cordoglio della vicinanza soprattutto alla famiglia, alla moglie Eugenia, alle figlie, le gemelle". Il piazzale della chiesa è pieno di Carabinieri. C'è anche il Comandante del nucleo radiomobile di Francavilla Fontana, il reparto in cui Carlo Le Grottaglie prestava servizio. "Lui diceva sempre sono nato con gli stivali, quindi diciamo posso fare solo il radiomobile, quindi lui faceva i turni suoi e quando c'era bisogno di sostituire un collega era sempre pronto a farlo, sempre disponibile, sempre pronto a dare il suo contributo a dimostrazione del suo attaccamento all'istituzione, al lavoro, al servizio. E la prova ne è stata ieri mattina purtroppo quando è successo l'irreparabile". Pochi turni lo separavano ormai dal congedo. "20 giorni fa ci siamo incontrati e mi disse, fra pochi giorni saremo colleghi, cioè che andava in pensione insomma. Dispiaciuto tanto". Carlo Le Grottaglie aveva già preparato il saluto ai colleghi, ma soprattutto era pronto il viaggio in moto con la moglie in Sicilia, la terra in cui aveva iniziato la sua carriera nell'arma, interrottasi bruscamente a un passo dalla pensione. .