A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, un carabiniere è stato ucciso a colpi di pistola. Il 59enne Carlo Legrottaglie, al suo ultimo giorno di servizio, era intervenuto per una rapina in corso e, durante l’inseguimento dei due rapinatori, è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola sparati da uno dei sospettati. .