Carabinieri, Meloni all'inaugurazione dell'anno accademico

Il primo pensiero è rivolto a chi è caduto nell'adempimento del proprio dovere. Ed è il momento più applaudito. "Un abbraccio affettuoso al Professor Alessandro D'acquisto, fratello del nostro eroe, il vice Brigadiere Salvo D'acquisto, recentemente elevato dal Santo Padre al titolo di Venerabile. Poi il saluto del Comandante Generale dell'Arma a quelli che chiama gli ufficiali del futuro nell'inaugurazione dell'anno accademico entra nel cuore dell'attuale situazione politica. "Ci troviamo in un'era di profonde trasformazioni e di rapidi cambiamenti che trascendono i confini nazionali, influenzando il nostro modo di vedere e di interagire". Luongo parla di sfide complesse e molteplici, originate da quelle che definisce uno scenario instabile, dove spiega "Le innovazioni tecnologiche ridefiniscono i parametri della sicurezza mondiale". Ad ascoltare c'è la Premier Giorgia Meloni ma ci sono anche tanti giovani allievi ufficiali che, come indica il Comandante Generale dei Carabinieri a queste sfide dovranno dare risposte qualificate e competenti sia sul territorio con il 74% dei reati perseguiti nel 2024 a livello nazionale che all'estero dove in 15 teatri operativi sono schierati circa 500 militari dell'Arma a iniziare dalla missione al Valico di Rafah, nella Striscia di Gaza, per coordinare e assistere feriti e malati palestinesi diretti in Egitto. .