Carcere minorile, al Beccaria imam affiancherà il cappellano

Un imam accanto al cappellano per sostenere e accompagnare i giovani reclusi, succede per la prima volta in Italia all'istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, ed è il frutto del protocollo d'intesa siglato tra il tribunale e la Procura dei minorenni con il centro giustizia minorile della Lombardia, l'arcidiocesi, la comunità islamica e lo stesso IPM. per dare una risposta alle crescenti difficoltà dei percorsi di rieducazione e reinserimento dei giovani detenuti. "Bisogna adeguarsi alle modifiche che intervengono nella nostra società e anche all'interno della struttura Beccaria sono intervenute delle modifiche importanti perché i ragazzi hanno delle caratteristiche personali e culturali completamente diverse dal passato." Nel 2024 l'istituto Beccaria ha registrato la presenza di 297 giovani, di questi 227 stranieri. L'87% di loro proviene da paesi di cultura islamica. "Comunque sono tutti ragazzi che quando gli chiedi se hanno una fede religiosa, ti rispondono tutti che sono di fede islamica, molto più dei nostri ragazzi che per lo più ti dicono che non gliene frega niente.","Sì qualcun qualcuno cerca un sostegno, un assistenza religiosa, noi ci siamo, chi non non la cerca non non gli viene forzata" "Però penso che sia importante che loro abbiano anche un riferimento loro che possa aiutarli un po' a discernere a orientarsi dentro questa realtà italiana. L'imam di Sesto San Giovanni andrà ad affiancare i cappellani Don Burgio e Don Rigoldi in un percorso ancora tutto da costruire, ma che ha un obiettivo preciso. "Può andare ad abbattere il senso di alienazione proprio della tipologia di ragazzi di minori che è cambiata." .