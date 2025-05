Carceri, sindaco di Milano su condizioni di San Vittore

"Io San Vittore, ogni tanto, lo visito e le condizioni non sono dignitose". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sul carcere che si è tenuto questa mattina a Milano. "Non si può pensare di andare avanti a lungo con un carcere così sovraffollato con dei servizi non dignitosi - ha detto - Ma il problema è San Vittore perché gli altri carceri funzionano sono considerate anche delle ottime carceri nello scenario italiano, il dibattito su San Vittore va avanti da decenni". "Favorevole a spostamento? Io sarei favorevole a verificare le condizioni, però non ho mai hai detto che sono totalmente contro".