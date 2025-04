I criteri sono più alti, non sono umani, perché io ho partecipato solo a un conclave, a questo non parteciperò avendo compiuto ormai, i venerati anni 80 da un po'. Ma lo spirito è diverso, cioè: non si può dire perché c'è veramente una atmosfera diversa quando si entra nella Cappella Sistina e anche in queste congregazioni aleggia un'atmosfera che è difficile da spiegare perché anche noi siamo, siamo passivi più che attivi, cioè riceviamo delle ispirazioni.