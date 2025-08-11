Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati

"Penso soltanto agli appelli di Papa Francesco e questi di Papa Leone sembrano inascoltati, sembrano che siano, come dire quelle sono cose, diciamo di volghi religiosi, un po' fuori dal mondo. Invece penso che una terribile sofferenza e che soltanto la pace può essere la via per interrompere, per risolvere quei tanti pezzi dell'unica Guerra Mondiale. Speriamo che gli appelli che siano raccolti e che anche la comunità internazionale si ricordi che deve dotarsi degli strumenti per risolvere i conflitti e quindi per ripudiare la guerra". .