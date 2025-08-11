Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati

00:00:46 min
|
1 ora fa

"Penso soltanto agli appelli di Papa Francesco e questi di Papa Leone sembrano inascoltati, sembrano che siano, come dire quelle sono cose, diciamo di volghi religiosi, un po' fuori dal mondo. Invece penso che una terribile sofferenza e che soltanto la pace può essere la via per interrompere, per risolvere quei tanti pezzi dell'unica Guerra Mondiale. Speriamo che gli appelli che siano raccolti e che anche la comunità internazionale si ricordi che deve dotarsi degli strumenti per risolvere i conflitti e quindi per ripudiare la guerra". .

cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 2 ore fa
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 2 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 7 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
| 7 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusivaEtna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
| 17 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riservaVesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
cronaca
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
00:01:59 min
| 17 ore fa
Virus West Nile, 80enne morto ad ApriliaVirus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
cronaca
Virus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025
cronaca
Incendi, Legambiente: "In fumo 56mila ettari nel 2025"
00:01:31 min
| 1 giorno fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Omicidio di Sara Campanella, suicida l'assassino reo confesso. Legale: "non doveva essere lasciato solo"Omicidio di Sara Campanella, suicida l'assassino reo confesso. Legale: "non doveva essere lasciato solo"
cronaca
Femminicida suicida, legale: Non doveva essere lasciato solo
00:01:32 min
| 1 giorno fa
Durante l'Angelus, Papa Leone XIV torna sui conflitti: le guerre non sono la soluzioneDurante l'Angelus, Papa Leone XIV torna sui conflitti: le guerre non sono la soluzione
cronaca
Angelus, Papa Leone XIV: "Guerre non sono la soluzione"
00:00:34 min
| 1 giorno fa
