Un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato ucciso a colpi di pistola all’alba durante un intervento per una rapina in un distributore nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Legrottaglie, che era al suo ultimo giorno di servizio prima della pensione, è stato colpito mentre inseguiva uno dei rapinatori dopo la fuga nelle campagne. Il militare avrebbe risposto al fuoco, ferendo uno degli aggressori. I due rapinatori sono stati catturati .