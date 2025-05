Carmiano, 4 operai feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione

I quattro operai rimasti feriti stavano lavorando alla ristrutturazione di questa palazzina. Siamo a Magliano, piccola frazione di Carmiano nel leccese. Poco prima di mezzogiorno il cedimento di un soffitto in pietra ha travolto i quattro lavoratori. Immediato l'allarme e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I primi hanno estratto gli operai dalle macerie, gli altri li hanno trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, per fortuna non sono gravi. I vigili del fuoco intanto hanno continuato a lavorare per mettere in sicurezza la palazzina. Sul posto anche il personale incaricato per conto della Asl di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e i carabinieri che si occuperanno delle indagini che dovranno stabilire le cause ignoti. Non appena possibile, gli investigatori sentiranno naturalmente gli operai rimasti feriti, tra i quali c'è anche il titolare dell'impresa responsabile dei lavori di ristrutturazione. responsabile dei lavori di ristrutturazione. .