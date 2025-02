Carnevale di Venezia, zone rosse dal 13 febbraio al 4 marzo

Concordato con il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, il provvedimento, firmato dal Prefetto di Venezia, entrerà in vigore venerdì 13 febbraio. La misura prevede l'introduzione delle zone rosse per tutto il periodo del Carnevale fino al prossimo 5 marzo. Aree del centro storico di Venezia, ma anche della terraferma a Mestre e Marghera, dove non sarà possibile sostare per mantenere l'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici affrontando il problema del degrado urbano. Ma quali sono le aree interessate dal provvedimento? Sicuramente quelle più sensibili dal punto di vista dell'ordine pubblico, a cominciare dalla stazione di Venezia Mestre che si trova alle mie spalle fino alla vicina via Piave, spesso oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine. Poi l'area della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, il Ponte di Rialto e la zona di San Marco. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio di episodi violenti che possono turbare l'atmosfera gioiosa del carnevale nel periodo dell'anno di maggiore affluenza turistica. Cittadini e turisti sono invitati a collaborare. "Il 14 febbraio iniziamo essendo sotto il segno del tempo di Casanova e questo è il titolo del Carnevale, cominceremo con l'idea degli innamorati, il 14 febbraio è San Valentino, per cui l'amore è un tema con cui vogliamo partire da Piazza San Marco." .