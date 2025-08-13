Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta

Complice l'ultima trovata dei gestori degli stabilimenti balneari, una sorta di saldi estivi, con uno sconto del 15% su noleggio di ombrelloni e lettini, docce e aperitivo inclusi, per chi decide di aggiungere uno o due giorni feriali alla domenica, le spiagge di Jesolo, la principale località balneare della costa veneta, non sembrano soffrire il forte calo di presenze registrato in altre parti d'Italia. "Siamo livelli di occupazione pressoché vicini al sold out. Il tempo è tornato ad essere bello c'è un ottimo sole e quindi noi siamo assolutamente soddisfatti". Dunque prezzi troppo elevati o in generale calo del potere di acquisto degli italiani discordanti le testimonianze dei vacanzieri. Le posso chiedere se rispetto all'anno scorso quest'anno ha pagato di più il suo posto ombrellone? "Sì". Tanto di più del 5% dichiarato "Non tantissimo di più, 5% sicuramente qualcosina in più dipende dai stabilimenti". Può stare? "Ci può stare". "Rispetto all'anno scorso c'è stato un aumento non esponenziale, però un aumento" Si sente alla fine del mese? "Sì, decisamente sì". "Più o meno uguale comunque sulle 25-26 €". Un rincaro quindi minimo insomma, se c'è stato, quasi impercettibile, "Poca roba". Rispetto all'anno scorso i prezzi sono aumentati oppure no? "Da 500 a 900". Quasi il doppio "Il doppio, il doppio". Per la stessa posizione di ombrellone. "Posizione di ombrellone, sì, ecco, è l'ora? Ma i servizi sono migliorati? "Dopo dicono non c'è gente in spiaggia, la gente va da un'altra parte o va via. Eh, i prezzi, gli stipendi sono sempre quelli. Qua aumentano tutto". Il Lido di Jesolo, lungo circa 15 km è celebre per le ampie spiagge di sabbia dorata, gli stabilimenti attrezzati e le attività per famiglie. "Se in altre parti d'Italia i prezzi sono aumentati, probabilmente c'è stata una scelta gestionale diversa da quella che è la scelta di Jesolo. Qui i prezzi sono aumentati, di quella che è l'inflazione o qualcosa in più, anche sulla base delle nuove gare che sono state indette dal comune". .

