Carpi, allarme focolaio di Chikungunya febbre spaccaossa

La puntura di una zanzara tigre. Così la febbre di Chikungunya, chiamata anche febbre spaccaossa si trasmette da una persona a un'altra. L'insetto è il veicolo del virus. Il focolaio più importante a Carpi, Modena, dove i casi sono in aumento. Per fronteggiare la situazione è stata creata un'unità di crisi regionale. Ricoveri in ospedale al momento non sono stati necessari, spiega il dottor Graziano Carvelli, medico referente per le cure primarie del distretto di Carpi. "Viene chiamata anche febbre spaccaossa. Per quale motivo? Perché dà una febbre molto alta e soprattutto dei dolori muscolo-scheletrici che sono invalidanti. Solitamente durano 7 giorni, non è mortale per fortuna. E solitamente si usano dei farmaci sintomatici. A livello italiano attualmente questo è il focolaio più grande, lo stiamo tenendo sotto controllo. Attualmente i casi sono 23, e 3 nei comuni limitrofi. Poi ci sono dei piccoli focolai anche in Romagna". Si cerca il paziente "zero" per tracciare l'arrivo del virus. Forse un viaggiatore infetto asintomatico di ritorno da Paesi in cui la malattia è endemica: Sud-Est asiatico, Africa, Sud America. Rimanere in isolamento fino alla guarigione, l'invito rivolto a chi è colpito dal virus. "È stata messa, appunto, la possibilità da parte dell'ASL di andare a fare dei prelievi direttamente al centro prelievi, in modo da cercare il paziente zero. Carpi l'ha bassa solitamente, la zanzara è stata sempre presente, vuoi per i canali o le risaie". Disinfestazioni straordinarie disposte dal Comune, soprattutto nei parchi, la prima risposta all'emergenza. Importante per tutti, come possibile, proteggersi dalle zanzare. "Degli abiti magari lunghi, soprattutto dei repellenti, i sottovasi. Insomma, dove c'è un ristagno d'acqua bisogna bonificare. Il problema è quello di andare ad agire sui vettori, in questo caso sulla zanzara tigre che ahimè, a differenza della zanzara normale, c'è anche di giorno". .