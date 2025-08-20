Carpi, allarme focolaio di Chikungunya febbre spaccaossa

La puntura di una zanzara tigre. Così la febbre di Chikungunya, chiamata anche febbre spaccaossa si trasmette da una persona a un'altra. L'insetto è il veicolo del virus. Il focolaio più importante a Carpi, Modena, dove i casi sono in aumento. Per fronteggiare la situazione è stata creata un'unità di crisi regionale. Ricoveri in ospedale al momento non sono stati necessari, spiega il dottor Graziano Carvelli, medico referente per le cure primarie del distretto di Carpi. "Viene chiamata anche febbre spaccaossa. Per quale motivo? Perché dà una febbre molto alta e soprattutto dei dolori muscolo-scheletrici che sono invalidanti. Solitamente durano 7 giorni, non è mortale per fortuna. E solitamente si usano dei farmaci sintomatici. A livello italiano attualmente questo è il focolaio più grande, lo stiamo tenendo sotto controllo. Attualmente i casi sono 23, e 3 nei comuni limitrofi. Poi ci sono dei piccoli focolai anche in Romagna". Si cerca il paziente "zero" per tracciare l'arrivo del virus. Forse un viaggiatore infetto asintomatico di ritorno da Paesi in cui la malattia è endemica: Sud-Est asiatico, Africa, Sud America. Rimanere in isolamento fino alla guarigione, l'invito rivolto a chi è colpito dal virus. "È stata messa, appunto, la possibilità da parte dell'ASL di andare a fare dei prelievi direttamente al centro prelievi, in modo da cercare il paziente zero. Carpi l'ha bassa solitamente, la zanzara è stata sempre presente, vuoi per i canali o le risaie". Disinfestazioni straordinarie disposte dal Comune, soprattutto nei parchi, la prima risposta all'emergenza. Importante per tutti, come possibile, proteggersi dalle zanzare. "Degli abiti magari lunghi, soprattutto dei repellenti, i sottovasi. Insomma, dove c'è un ristagno d'acqua bisogna bonificare. Il problema è quello di andare ad agire sui vettori, in questo caso sulla zanzara tigre che ahimè, a differenza della zanzara normale, c'è anche di giorno". .

Uso del teaser, l'autopsia stabilierà le cause delle morte dell'uomo colpito
Uso del teaser, l'autopsia stabilirà le cause morte
Evasione a Napoli, riflettori sui problemi delle carceri
Evasione a Napoli, riflettori sui problemi delle carceri
Incendio Malpensa, appicca il rogo e prende a martellate i monitor, arrestato
Incendio Malpensa, appicca il rogo: arrestato
Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
Ultimo saluto a Marah, simbolo della sofferenza palestinese
Paura a Malpensa, uomo appicca fiamme in aeroporto
Paura a Malpensa, uomo appicca fiamme in aeroporto
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
Torino, scoperto biomarcatore per la diagnosi precoce della sla
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
Malpensa, uomo appicca il fuoco vicino ai check in
ERROR! T13200825ERROR! T13200825
I titoli di Sky TG24 del 20 agosto 2025 - edizione h13
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: da noi ultimo saluto al cittadino Baudo
Addio Pippo Baudo, parroco di Militello: ultimo saluto
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova
Maltempo, allerta arancione in Italia: il temporale a Genova
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
Botulino, seconda vittima in Sardegna, si indaga su eventuali concause
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
Timeline, l'utilizzo del taser da parte della polizia e i due morti a Genova e Olbia
