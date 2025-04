Carta identità, cancellati "padre e madre": torna "genitore"

Si tornerà a scrivere genitore sulla carta d'identità elettronica e non più padre e madre. Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso del Viminale contro la decisione della Corte d'Appello di Roma, che nel febbraio del 2024 aveva ordinato, di disapplicare il decreto del 2019, voluto e firmato dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, una delle principali crociate ideologiche portate avanti dal leader della Lega ai tempi del governo Conte uno nei confronti delle famiglie arcobaleno. Per la Cassazione l'atto voluto da Salvini, difeso dalla Meloni, risulta irragionevole e discriminatorio, come si legge nella sentenza numero 9216, secondo cui la dicitura padre-madre, non rappresenta tutti i nuclei familiari e i loro legittimi rapporti di filiazione. Contro il provvedimento del 2019, già il tribunale di Roma, in seguito al ricorso di una coppia di mamme, una naturale e l'altra adottiva, aveva disposto di indicare solo la dicitura genitore nella carta d'identità elettronica del figlio minore, una strada obbligata per i giudici perché il minorenne aveva il diritto di ottenere una carta d'identità per i viaggi all'estero, e nello stesso tempo un documento che rappresentasse la sua reale situazione familiare. Un diritto che secondo il modello predisposto dal Viminale, non era garantito perché non rappresentava tutti i nuclei familiari. Non ci arrenderemo mai, avverte Laura Ravetto della Lega, una sentenza storica per il PD e famiglie arcobaleno che mette fine ad una forma di bullismo di Stato perpetrata da anni da Salvini e Meloni, che ne hanno fatto oggetto della loro propaganda politica. Una sentenza che mette un punto fermo, la tutela dei diritti di tutti i figli è prioritaria. .