Cartabellotta a Sky TG24: il virus rallenta ma no flessione

In questo momento non stiamo vedendo nessuna flessione nella curva. Quello che si osserva da qualche giorno, diciamo 4-5 giorni, è una lievissima riduzione dell'incremento percentuale giornaliero dei casi, quindi siamo intorno allo 0,3 0,4%. Questo non significa appiattimento della curva, significa una curva che cresce con una minore velocità, ma si tratta di un'entità veramente minima. Dobbiamo anche precisare che non sappiamo quanto questo lievissimo rallentamento della crescita sia dovuto all'efficacia delle misure, oppure a un sistema di saturazione del testing che ormai ha raggiunto percentuali molto elevate in alcune regioni.