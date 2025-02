Case di comunità, in Lombardia solo 7 hanno i requisiti Pnrr 

La casa di comunità di via Rugabella, in pieno centro a Milano, è stata la prima ad essere inaugurata. Era il dicembre del 2022. Da allora qui i servizi sono stati via via potenziati fino a coprire 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con la continuità assistenziale, la vecchia guardia medica. Oggi ci sono tutti gli ambulatori specialistici, compresi quelli previsti dal DM 77 che ha fissato i requisiti minimi: dalla diabetologia alla neurologia, c'è il punto unico di accesso, quello per i prelievi e quello per le vaccinazioni, gli screening tutti, persino la radiologia, gli ecografi e gli psicologi. Ci sono anche i servizi sociali del Comune, 6 medici di famiglia e 28 infermieri, di cui 6 di comunità. Ed è proprio questo il nodo per cui questa struttura, pur funzionando a regime da due anni, non risulta rispondere a tutti i requisiti fissati dal Ministero. "Gli infermieri di famiglia e di comunità dovrebbero essere circa 11, secondo gli standard del Ministero. Attualmente sono 8 ma sono in fase di implementazione proprio per completare il fabbisogno richiesto". "È un problema, questo, che riguarda tutta l'Italia, quello della carenza degli infermieri. Non è facile trovarli". "Decisamente. Infatti noi manteniamo sempre dei concorsi aperti, proprio per dare la possibilità, in qualsiasi momento, di incentivare la presa in servizio da parte degli infermieri". Quello del numero di infermieri per rispondere al requisito del DM 77, 12 ore 7 su 7, è un problema che riguarda tutte le 55 case di comunità della città metropolitana di Milano. In tutta la Lombardia, delle 130 strutture già operative solo 7 rispondono a tutti i requisiti del PNRR. Tra queste c'è quella di Saronno: 4 medici internisti, 13 infermieri di famiglia, 2 fisioterapisti e un dietista, punto unico di accesso, centrale operativa territoriale e continuità assistenziale 7 giorni su 7, compresi gli infermieri, dalle 8:00 alle 20:00. Eppure qui i medici di famiglia non ci sono. "Abbiamo delocalizzato le prestazioni a bassa e media intensità con alta frequenza. Quindi abbiamo preso il personale che era all'interno dello stabile, inteso come ospedale, e l'abbiamo spostato all'interno delle nostre case di comunità". .