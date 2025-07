Caserta, annullato concerto di Valery Gergiev

Il concerto sinfonico del direttore russo Valery Gergiev alla Reggia di Caserta è che aveva programmato l'evento per il prossimo 27/7 nel cortile del complesso Vanvitelliano. La presenza del direttore d'orchestra russo, criticato per le sue posizioni ritenute vicine a Putin aveva suscitato forti polemiche e si temeva per possibili manifestazioni di protesta. A favore della decisione della direzione della Reggia di Caserta è il Ministro Giuli. La scelta libera e insindacabile assunta dalla direzione della Reggia di Caserta, ha spiegato il Ministro della Cultura, trova il mio pieno e convinto sostegno, pur nel rispetto dovuto alla eccezionale qualità artistica dell'evento e l'annullamento del concerto, anche alla luce di una sopraggiunta strumentalizzazione ideologica di parte, obbedisce a una logica di buon senso e di tensione morale volta alla protezione dei valori del mondo libero. Di parere opposto l'ambasciata russa in Italia che ha precisato in una nota come sarà l'Italia e non la Russia a subire un danno per la cancellazione del concerto di Gergiev a Caserta. In Italia alcune associazioni di ucraini e dissidenti russi avevano organizzato manifestazioni e comprato diversi biglietti del concerto per andare a contestarlo. Il Presidente della Campania De Luca aveva difeso la scelta di invitare Gergiev dicendo di essere solidale con l'Ucraina, ma anche di voler mantenere un dialogo con la Russia. Gergiev non dirige in Italia dal febbraio del 2023, quando si esibì al Teatro alla Scala di Milano la notte in cui la Russia invase l'Ucraina. In seguito a quegli eventi, non avendo mai condannato quanto accaduto, Gergiev era stato allontanato da varie importanti istituzioni culturali, tra cui la stessa Scala, il Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di Vienna e quella di Monaco. Gaia Mombelli, Sky TG 24. .