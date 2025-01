Caso Almasri, chi è Li Gotti, il grande accusatore della premier

dunque la notizia di oggi è questa nel video in cui annuncia l'avviso di garanzia recapitato per il rimpatrio del comandante libico Osama Al-masri, Giorgia Meloni definisce il suo grande accusatore, ex politico di sinistra, etichetta che a rileggere la sua storia sta un po' stretta al settantasettenne avvocato crotonese Luigi Li Gotti. Ho fatto una denuncia, sta ipotizzando dei reati commenta a caldo. Ora, come atto dovuto, la Procura di Roma ha iscritto nel registro la premier e i ministri e dovrà fare le sue valutazioni e decidere come proseguire se individuare altre fattispecie o inviare tutto al tribunale dei ministri. L'esposto viene presentato il ventitré gennaio, due giorni dopo la liberazione di Almas, ravvede i reati di favoreggiamento personale e peculato Li Gotti per le decisioni adottate si legge nella denuncia nonché sulla decisione di usare un aereo di Stato per prelevare il catturato e liberato a Torino e condurlo in Libia. E ricorda che in Italia chi aiuti a eludere le investigazioni per un delitto per la quale la legge stabilisce L'ergastolo è punito con la reclusione fino a quattro anni. Senz'altro un avvocato di grande esperienza, Luigi Li Gotti, esperienza maturata nei processi ai grandi pentiti di mafia come tommaso Buscetta, tuccio Contorno, giovanni Brusca o Francesco Marino Mannoia. E poi la parte civile nel processo Moro, in quello per la strage di Capaci, via D'amelio e degli uffizi, o per la strage di piazza Fontana e per i fatti della Diaz a genova, fino alla strage per il naufragio di cutro nel duemilaventitré. Quanto alla sua attività politica, essa in realtà iniziò negli anni sessanta nel M s, dove ha militato la stessa premier ed è continuata nell'alleanza nazionale di Gianfranco fini, fino a quando nel millenovecentonovantotto si unì all'italia dei valori di antonio di pietro e nel duemila e sei venne nominato sottosegretario alla giustizia nel governo di centrosinistra guidato da Romano prodi. Carlo in bimbo sky tg ventiquattro .