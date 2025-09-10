Caso Cocci, indagati due politici

Un ricatto a luci rosse, un attacco interno. Per la diffusione di numerose lettere anonime sulle condotte di Tommaso Cocci, già consigliere comunale a Prato e probabile candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali, sono indagati Claudio Belgiorno, membro del consiglio comunale di Prato nelle file dello stesso partito e Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli, che ne è uscito nel febbraio 2024. La Procura di Prato, nei giorni scorsi, aveva anche perquisito le sedi di logge massoniche a cui Cocci è stato legato. Oggi procede per concorso continuato nei delitti di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, revenge porn e di diffamazione. È stato lo stesso Cocci, avvocato di professione, a denunciare l'affaire e a spiegare, in un video sui social lo scorso 30/8, lo scandalo che lo ha travolto. "Dimettiti o ti distruggiamo la vita. Questo è il messaggio che mi è giunto, per lettera anonima, al mio studio legale, ad aprile. Mi dispiace. Mi dispiace soltanto se in un momento di leggerezza mi sono lasciato ingannare. Una foto del mio privato, intima, non sconveniente, che ad oggi ha causato tanti patimenti a chi mi vuole bene". Le sue dichiarazioni e le acquisizioni relative inducono a ritenere scrive in una nota il procuratore Tescaroli, che i due indagati, destinatari anche di provvedimenti di perquisizione, dopo aver ricevuto o comunque acquisito le immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinate a rimanere private, le abbiano inviate a esponenti politici locali, a sostenitori di Cocci e a organi di informazione. Le lettere, oltre al materiale visivo, riportavano gravi accuse con l'obiettivo di delegittimare l'immagine pubblica del candidato, attraverso una vera e propria campagna di discredito. Cocci intanto si chiude in un silenzio stampa, e così al momento fa il partito, mentre Belgiorno e Poggianti saranno chiamati nei prossimi giorni in Procura a spiegare. .

