Caso Cospito, 10 condanne per manifestanti violenti

a carico di 11 manifestanti dell'area anarchica per una manifestazione, due anni fa a sostegno di Alfredo Cospito l'anarchico in regime di 41 bis, oggi con condanna definitiva nel carcere di Sassari e all'epoca dei fatti in sciopero della fame contro l'ergastolo duro. Per i 10 pene che variano da un anno e sei mesi a quattro anni e sette mesi. Le contestazioni per tutti sono state resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento, ovvero si legge nell'atto d'accusa dei PM milanesi, i manifestanti avrebbero indossato un abbigliamento sintomatico di un atteggiamento aggressivo, Pene eccessive per la difesa. "Le pene effettivamente per quello che è successo, sono sicuramente eccessive. A mio parere poi la responsabilità di alcuni degli imputati, non è stata raggiunta nel corso del procedimento, quindi anche questo è un aspetto che dovremo valutare sicuramente è una sentenza che verrà impugnata". Ricorreranno dunque in appello e per nessuno degli imputati è stato disposto l'arresto. Fuori dal tribunale di Milano gli attivisti hanno srotolato lo striscione contro il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, che Alfredo Cospito accusato terrorismo ha tentato di contestare con uno sciopero della fame durato diversi mesi, autore dell'attentato all'ex caserma allievi Carabinieri di Fossano nel 2006, Cospito in 41 bis a Sassari, si è sempre difeso definendo l'attacco, un atto dimostrativo senza vittime e in piena notte. Cristina Boschetti Sky TG 24. .