Mentre il pm milanese Paolo Storari si prepara a rispondere alle domande dei colleghi romani, che lo hanno indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, il suo capo Francesco Greco, deposita al Procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, un'accurata relazione in cui ricostruisce fatti e date sul caso dei verbali resi ai pm del suo ufficio da Piero Amara, in cui si faceva riferimento alla presunta Loggia Ungheria. Una difesa corredata da una serie di documenti, allegati e senza omissis, in cui il Procuratore Capo di Milano sostiene che non ci fu alcuna inerzia nelle indagini, come invece lo accusa Storari, che per autotutelarsi, a suo dire, consegnò ad aprile 2020 quei verbali secretati a Piercamillo Davigo, allora Consigliere del CSM. Nella sua relazione, stando a indiscrezioni, Greco sostiene che gli accertamenti sulle dichiarazioni di Amara vennero fatti con prudenza e cautela e che a danneggiare l'indagine fu al contrario proprio Storari, facendo uscire quei verbali segreti all'insaputa dei vertici dell'ufficio. Il Capo della Procura riferisce inoltre che dopo l'apertura del fascicolo, a Maggio 2020, per associazione segreta in cui erano state indagate 3 persone, tra cui Amara, venne coinvolto anche il responsabile del pool anticorruzione, Maurizio Romanelli, insieme poi si decise di trasmettere il fascicolo a Perugia, competente ad indagare sulle toghe romane. Raccolta la relazione di Greco, il Procuratore Generale di Milano, è possibile ora ne chieda una anche a Storari, non è escluso inoltre, che tolga alla Procura di Milano il fascicolo sul cosiddetto 'falso complotto Eni' nell'ambito del quale Amara rese delle dichiarazioni, al centro della bufera. Tutta la documentazione poi dovrebbe essere trasmessa al Procuratore Generale della Cassazione, Giovanni Salvi che, come annunciato nei giorni scorsi, dovrebbe avviare un'istruttoria disciplinare.