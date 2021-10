Caso Eitan, giudice Tel Aviv: bimbo deve tornare in Italia

Il piccolo Eitan deve tornare in Italia, con la zia. È la decisione del Tribunale della Famiglia di Tel Aviv. La sentenza, emessa nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione dell'Aia sulla sottrazione internazionale di minori, stabilisce che il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto al disastro della funivia del Mottarone, debba tornare in Italia dove c'è la sua residenza abituale, a casa della zia paterna, Aya Biran, sua affidataria legale. La giudice, Iris Ilotovich-Segal, respinge così la tesi del nonno materno Shmuel Peleg, secondo cui debba essere Israele, il luogo dove far crescere Eitan, dal momento che, a suo dire, i suoi genitori morti nella tragedia della funivia volevano tornare a vivere nello Stato ebraico. La giudice ha messo invece l'accento sulla continuità nella vita del bimbo, cresciuto in Italia fin dalla nascita. Eitan Biran, scrive la giudice, ha legami più forti con la sua famiglia italiana, di quanto non ne abbia con quella israeliana e l'Italia è il suo ambiente di vita abituale. La sentenza stabilisce che il nonno del bambino, Shmuel Peleg, abbia violato la convenzione dell'Aia portando in Israele il bambino senza copertura giuridica. Nello scorso mese di settembre, era successo tutto in un blitz di poche ore, grazie al quale Eitan era stato portato senza permesso in Israele, dopo un viaggio in auto e in aereo privato, attraverso la Svizzera. Per questo, il nonno del bimbo è ancora indagato in Italia, per sequestro di persona. Ora il Tribunale di Tel Aviv, ordina il ritorno di Eitan e impone a suo nonno il pagamento dei 18.000 euro delle spese processuali. La famiglia Peleg è determinata a continuare la battaglia legale, durante i sette giorni concessi per il ricorso alla sentenza, ha già annunciato, il piccolo non potrà però lasciare Israele. Non ci sono né vincitori né vinti, commentano invece gli avvocati della famiglia della zia Aya, c'è solo Eitan. Tutto quello che chiediamo, è che torni presto a casa, ai suoi amici e a scuola.