Caso Equalize, disposta autopsia sul corpo di Carmine Gallo

Al momento non sono emersi dubbi sulle cause della morte dell'ex super- poliziotto Carmine Gallo, colto da un malore domenica mattina mentre era ancora a letto nella sua casa di Garbagnate, nel milanese. Travolto dall'inchiesta sull'agenzia di investigazione Equalize, che aveva fondato dopo essere andato in pensione, insieme con il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, Carmine Gallo, 66 anni, era finito ai domiciliari lo scorso ottobre con le accuse di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici e dossieraggio. È stata la moglie a chiamare il 112: "Lo aspettavo per colazione, ma non si è mai alzato". La donna ha messo a verbale di aver notato nelle ultime ore una stanchezza da stress. I carabinieri hanno sequestrato gli avanzi di cibo consumato da Gallo e dalla moglie e alcune scatole di medicinali. Il PM di turno, Giancarla Serafini, in vista dell'autopsia, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi puramente tecnica di omicidio colposo senza indagati. Gli esami autoptici e tossicologici sono stati disposti per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso. In queste ore gli investigatori che indagano sulla presunta centrale di dossieraggi hanno sequestrato il cellulare di Gallo, quello della moglie e il PC su cui il poliziotto in pensione, per anni colonna portante dell'antimafia milanese, stava scrivendo un libro sulla propria vita. Tra pochi giorni, il 19 marzo, sarebbe dovuto comparire davanti al riesame dopo il ricorso della Procura di Milano che aveva chiesto per lui il carcere, richiesta già respinta a ottobre dal Gip in favore dei domiciliari. .