Caso Garlasco, tribunale concede a Stasi la semilibertà

Il comportamento di Alberto Stasi in carcere è alla base delle motivazioni per la semilibertà concessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano. 41 anni, condannato a 16 per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, ha già trascorso oltre 10 anni in prigione. Un periodo in cui spiega il Collegio dei giudici, ha manifestato resilienza e capacità di adattamento, sino ad ottenere un lavoro a tempo indeterminato come contabile fuori dal carcere, utile a pagare le rate delle spese giudiziarie. Ora Stasi potrà uscire anche per svolgere attività di reinserimento sociale. Il suo domicilio per i permessi sarà dagli zii, dove la madre potrà raggiungerlo e non a Garlasco. Tra le motivazioni dei giudici un costante senso di responsabilità e correttezza personale nelle attività sia lavorative che culturali. Avrebbe inoltre, secondo il collegio, manifestato empatia e sofferenza verso la vittima morta a 26 anni e la sua famiglia. La madre di Chiara, Rita Preda, ha affermato che la notizia suscita in lei amarezza e che si augura di non incontrare mai Stasi. Una settimana fa la Procura generale aveva negato la semilibertà al condannato in seguito ad un intervista rilasciata durante un permesso premio, ritenuta però di tenore pacato e tale da non inficiare il suo percorso di reinserimento sociale. Il tribunale chiarisce anche che sarà necessario valutare la piena affidabilità del condannato e del suo profilo psicologico, citando l'ossessiva visione di materiale pornografico catalogato nel suo PC. Si complica la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto, dove l'unico indagato per concorso in omicidio è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Ebbene, il giudice si dovrà esprimere prima dell'incidente probatorio su un consulente ed un perito. La difesa di Stasi ha contestato la nomina del generale Luciano Garofalo, ex comandante dei Ris di Parma, scelto dalla difesa di Sempio. Aveva affermato di non essere mai stato nella villetta di Garlasco, ma queste foto del 3/10/07 dimostrano il contrario. Mentre il consulente genetista Emiliano Giardina è stato ricusato dalla procura in virtù di un'intervista, in cui contestava l'utilizzabilità del materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento centrale della nuova indagine. .