Caso Loro Piana, Tribunale: agevolato sfruttamento del lavoro

brand nel settore della moda di lusso, lo dispone la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano su richiesta della Procura, che ipotizza che l'azienda abbia colposamente agevolato, scrivono i giudici, il pesante sfruttamento lavorativo di operai cinesi a valle della propria filiera di produzione in laboratori ora chiusi dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Secondo la Procura, la Loro Piana, dal 2013 controllata dalla multinazionale parigina LVMH, della quarta famiglia più ricca del mondo, ha fatto realizzare alcuni dei propri capi di abbigliamento ad una società senza alcuna capacità produttiva, che a sua volta ha affidato la produzione ad opifici cinesi, un sistema che consente di massimizzare i profitti, ma che induce l'opificio cinese ad abbattere i costi contributivi. e assicurativi, oltre che le imposte dirette, manovalanze in nero e clandestina, elusione delle norme su salute e sicurezza, retribuzioni approssimative, nessun orario di lavoro, niente pausa e ferie. Caporalato, in una parola, che secondo i giudici Loro Piana ha colposamente agevolato con la generalizzata carenza di modelli organizzativi e con un sistema di internal audit fallace. Come dire, lo sfruttamento a valle avveniva, ma il sistema di controllo interno dell'azienda non lo rilevava. Una inadeguatezza che comunque propiziava vantaggi enormi. Lo esemplifica una testimonianza agli atti sulla produzione di giacche in Kashmir. a fronte di un costo al pezzo pattuito con gli opifici cinesi di 80-90 €, questi capi venivano commercializzati da Loro Piana a cifre fino a 3000 €, ricarico tra i 1000 e i 2000 € a pezzo. TG 24. .