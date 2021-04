Caso Regeni, udienza rinviata al 25 maggio

"È stato accolto il legittimo impedimento della collega e quindi è stato rinviato il procedimento al 25 di maggio". Si interrompe ancor prima di cominciare il processo per la morte di Giulio Regeni. Un intoppo dovuto al Covid. Fra un mese circa, dunque, il Giudice per l'udienza preliminare dovrà stabilire se nonostante la contumacia dei quattro indagati si possa considerare perfezionata la notifica dell'inizio del processo e dunque rinviarli a giudizio, o meno. Ad assisterli sono stati nominati avvocati d’ufficio che non hanno mai avuto modo di parlare con i loro assistiti egiziani. Un’udienza veloce alla quale hanno partecipato Claudio e Paola, i genitori del ricercatore scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato senza vita il 3 febbraio. Al loro ingresso solo un grazie. "Grazie, grazie". Non un commento all'arrivo, non un commento all'uscita. Neanche al documentario diffuso online a poche ore dall'inizio di questo processo così tanto atteso. Un filmato di 50 minuti in lingua araba sottotitolato in italiano e intitolato "La storia di Giulio Regeni", che getta discredito sulla figura del giovane in italiano. Nel filmato figurano interviste all'ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, al Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e all'ex Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Leonardo Tricarico. Tutti e tre hanno preso le distanze da quanto viene riportato nel docufilm. Il Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Palazzotto, lo ha definito l'ennesimo, inaccettabile, tentativo di depistaggio da parte di un Paese che ha sempre rifiutato di collaborare realmente con la giustizia italiana.