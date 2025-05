Caso Resinovich, dubbi su frattura vertebra Liliana

Un altro colpo di scena sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni di Trieste, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 05/01/2022. Un tecnico che partecipò all'esame autoptico sul corpo della donna, avrebbe infatti ammesso di aver provocato accidentalmente, la frattura di una vertebra sul cadavere, mentre seguiva alcune manovre medico-legali. La notizia riportata dal quotidiano Il Piccolo che aggiunge anche che lo specialista, dovrebbe essere sentito dal PM nei prossimi giorni. Se il nuovo tassello che si aggiunge porterà ad eventuali altre ipotesi e a ridefinire la dinamica degli attimi prima del decesso della donna, si scoprirà presto, anche perché proprio la frattura della vertebra, come ricorda Il Piccolo, che non era stata rinvenuta in una prima TAC, era stata recentemente oggetto di uno scontro legale fra la difesa del marito di Liliana Sebastiano Visintin e consulenti della famiglia Resinovich. I legali del marito non hanno escluso che la lesione possa essere stata procurata nel momento del ritrovamento del cadavere o in ogni caso, post-mortem. Di avviso contrario, i consulenti della famiglia della donna. La novità non cambia però il quadro definito dall'esame autoptico, che ha stabilito che la sessantatreenne sia morta per soffocamento, quindi altre lesioni in ogni caso non sarebbero direttamente collegate alla causa del decesso. Unico indagato al momento per l'omicidio di sua moglie risulta il marito di Liliana, una svolta arrivata ad aprile a tre anni dall'apertura del caso. .