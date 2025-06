Caso Resinovich, Liliana inviò poesia a Sterpin: "Quando non ci sarò più, tu cercami"

Suggestioni. In una poesia inviata nell'ottobre del 2021 da Liliana Resinovich all'amico Claudio Sterpin: "Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami." La donna sparì il 14 dicembre dello stesso anno. Il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio del 2022 in un parco di Trieste. L'indagine stava per essere archiviata con un suicidio, poi il rifiuto del GIP e la decisione di indagare il marito, Sebastiano Visintin. La poesia fu fotografata ed inviata all'amico. Seguono versi romantici come chiudi gli occhi e cercami tra i tuoi ricordi. Sarebbe stato un passaggio dell'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza di Claudio Sterpin, ma non un punto cardine. Piuttosto una delle tante conferme portate dall'amico sul legame tra i due. In cinque ore di domande sono state ricostruite le azioni, prima e dopo la scomparsa della donna, ma anche i rapporti di lei con il marito e altre persone. L'indagine potrebbe avere un svolta con l'approvazione dell'incidente probatorio richiesto dalla PM. 15 punti da chiarire attraverso analisi scientifiche, dal DNA presente nei cordini rinvenuti nel luogo del delitto, intorno al collo della vittima o sulle sue chiavi, a ulteriori verifiche sulle impronte nei sacchi dove la donna è stata ritrovata. Tra le richieste un esame delle fibre costitutive degli indumenti di Visintin, il maglione giallo e i guanti rossi che indossava il giorno della sparizione della moglie. .