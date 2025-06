Caso Resinovich, Sterpin: Visintin sa tutto, Liliana pensava di essere spiata

"Io sono relativamente convinto che lui sa quello che è successo per filo e per segno. Il fatto che non ha fatto niente per cercarla prima di tutto, per cui lui non ha cercato Liliana perché sapeva che lei tanto non se ne sarebbe tornata. Noi ci siamo sentiti per l'ultimissima volta quando lei mi ha detto per telefono io troverò modo di dirlo a Sebastiano, abbiamo avuto relazioni dall'81. All'inizio. E dopo abbiamo fatto un tira e molla per trent'anni, quarant'anni, ma non ci siamo mai persi di vista, io sono convinto che Sebastiano c'ha tutto, tutto là. Perché me l'ha detto lei. Lei era convinta di essere spiata da solo una persona, neanche se è un padre eterno riesce a fare tutto quel casino, cioè prima pestarla, poi soffocarla, poi svestirla e rivestirla, era come se non fosse successo niente. Per dire. Per cui è stata ricambiata anche. Portata lì probabilmente la notte probabilmente per essere trovata doveva essere trovata. Perché per forza lei si è suicidata. E il suicidio è stato costruito, son convinto che la verità non potrà non essere trovata. Spero di viverci per godere del fatto che sia stata trovata, non può non essere, ecco, lo dico io". .