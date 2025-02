Doppio Caso spionaggio, Paragon rescinde rapporti con Italia

Non ha più rapporti con l'Italia, la società israeliana Paragon Solution, il cui software militare sarebbe stato utilizzato per spiare novanta giornalisti e attivisti in una ventina di paesi. La decisione di rescindere il contratto giunge meno di una settimana dopo che WhatsApp ha annunciato che lo spyware di Paragon è stato utilizzato per prendere di mira anche persone in Italia. La società non ha specificato che tipo di contratto fosse in atto in Italia, né chi siano gli interlocutori nel nostro Paese. Si sa però che le persone che sono state intercettate sono: il direttore di Fanpage Francesco Cancellato e il fondatore della ONG Mediterranea Luca Casarini, allertati entrambi da Meta perché qualcuno aveva manomesso i loro dispositivi. Un fatto di particolare gravità, il Governo italiano esclude un ruolo dei nostri servizi segreti nello spionaggio di giornalisti e attivisti e sostiene che le persone spiate sono state sette. Palazzo Chigi ha attivato per questo l'agenzia della cyber sicurezza nazionale. La libertà di informazione è uno dei capisaldi della nostra Costituzione scrive in una nota Alessandra Costante, segretaria generale della FNSI, Vogliamo credere che lo spyware non sia stato usato dalle autorità italiane. Le utenze coinvolte appartengono oltre all'Italia, secondo Palazzo Chigi, a Belgio, Grecia, Lettonia, Lituania, Austria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Intanto sulla vicenda le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente al Governo e sono state presentate alcune interrogazioni.