Troppi silenzi hanno accompagnato in questi mesi, troppe prudenze, troppe deleghe. E soprattutto troppe ambiguità. È passato troppo tempo per Giulio Regeni, per Mario Paciolla non siamo arrivati in tempo, allora chiediamo per loro verità e giustizia per la loro morte. Per Alberto siamo in tempo per chiedere il rispetto per la sua vita, la libertà e la dignità. .