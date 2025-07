Caso urbanistica, attesa in settimana la decisione del gip

Potrebbe arrivare già nei prossimi giorni la decisione del giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, sulle sei richieste di arresto avanzate dalla Procura nei confronti, tra gli altri, dell'ex assessore all'urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il numero uno di Coima, Manfredi Catella. Al vaglio del Gip che mercoledì scorso li ha ascoltati nel corso degli interrogatori preventivi. Ci sono anche le memorie con le quali gli indagati respingono le accuse a vario titolo di corruzione, falso e induzione indebita nell'ambito della ma inchiesta sull'urbanistica, che vede coinvolto anche il sindaco Beppe Sala e l'architetto di fama internazionale Stefano Boeri. Dopo giorni di silenzio, proprio Boeri ha affidato a un lungo post la sua verità. Amo Milano, non sono un cementificatore, ha scritto il padre del bosco verticale, che è tornato poi sul contenuto di alcune chat finite sugli organi di stampa montate in modo pretestuoso e male interpretate, dice il warning a Sala spiega Boeri non era una minaccia, ma un vivo allarme sull'operato della commissione paesaggio che continuava a bocciare il progetto della torre botanica. Sul fronte politico, invece, dopo le dimissioni di Tancredi, bisognerà aspettare probabilmente settembre per avere il nome di chi lo sostituirà, forse un tecnico o un docente universitario. Le deleghe al momento sono state affidate alla vice sindaca Scavuzzo. Si riflette poi a Palazzo Marino se far subentrare già dalla prossima settimana il consulente Federico D'andrea, oppure se aspettare la nomina del nuovo assessore dopo l'estate l'orizzonte è quello di fine mandato due anni un arco di tempo in cui la maggioranza a Palazzo Marino dovrà trovare un programma condiviso per rilanciare la città, definendo le priorità su cui concentrarsi da settembre, quando in aula arriverà anche la delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. .