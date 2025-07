Caso urbanistica, davanti al gip gli interrogatori preventivi

"Ho sempre agito nell'interesse del Comune mai per mio vantaggio e non ho mai preso utilità". Dopo l'aula consiliare di Palazzo Marino davanti alla quale ha rassegnato le dimissioni al giudice per le indagini preliminari di Milano che risponde l'ormai ex Assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, che ha chiesto anche la sospensione dal suo incarico dirigenziale. "Ho parlato al GIP e non ho altro da dire". Difende il suo operato Tancredi, depositando anche una memoria. Anche per lui la Procura chiede l'arresto come per le altre cinque persone accusate a vario titolo di corruzione, induzione indebita e falso, e convocate dal GIP per gli interrogatori preventivi nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica a Milano. Tra loro anche l'immobiliarista Manfredi Catella che rinuncia alle attività esecutive all'interno di, Coima società da lui fondata e che davanti al GIP risponde per oltre due ore alle contestazioni della Procura, tra cui quelle legate ai progetti Pirellino e Torre Botanica. "Il giudice com'è andata". Sceglie di avvalersi della facoltà di non rispondere invece l'ex Presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni. "Sereno perché mi fido della giustizia italiana". Dalle accuse mosse dalla Procura che lo descrive come uno spregiudicato faccendiere incline alla corruzione che avrebbe nascosto il suo conflitto di interesse, Marinoni si difende depositando una memoria in cui si parla di atti che contengono giudizi morali più che elementi concreti. LLa nostra tesi è che non c'è nessun episodio corruttivo. Il sistema delineato dalla Procura di Milano, semplicemente non è quello descritto effettivamente nell'atto che tutti voi avete letto". A Marinoni con Federico Pella, manager destinatario anche lui di una richiesta di arresto e che ha risposto alle domande del GIP, la Procura contesta anche un presunto patto corruttivo per entrare nel progetto urbanistico legato allo stadio Meazza e alla riqualificazione del quartiere San Siro. Sfilano davanti al GIP anche il numero due della Commissione Paesaggio, Alessandro Scandurra e l'imprenditore alla guida di Bluestone Andrea Bezziccheri, rinviato a giudizio con altre cinque persone in un altro filone di inchiesta sull'edilizia, che vede al centro il progetto Park Tower relativo alle tre torri di Crescenzago. La decisione del giudice sulle richieste di arresto dovrebbe arrivare la prossima settimana. .