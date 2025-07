Caso urbanistica, decisione Gip su arresti

Ambiguità sul conflitto di interessi su quei progetti edilizi che valutava la Commissione Paesaggio e su cui punta il dito la Procura di Milano e ambiguità sulle regole con cui si è costruito negli ultimi 10 anni. Ma anche equivoci sulle chat analizzate dai PM che avrebbero, secondo le ricostruzioni di alcuni indagati, interpretato male parole e fatti. Non c'è stata alcuna corruzione, assicurano i sei indagati nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, nel corso degli interrogatori preventivi davanti al Gip Mattia Fiorentini, che deciderà nei prossimi giorni sulla richiesta della Procura di arresti domiciliari per l'ex assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e per il costruttore Manfredi Catella, presidente e ceo di Coima e del carcere per Giuseppe Marinoni, ex presidente dell'ormai sciolta Commissione Paesaggio, l'unico che si è avvalso della facoltà di non rispondere, per l'architetto Alessandro Scandurra, per l'imprenditore Andrea Bezziccheri, rinviato a giudizio con altre cinque persone in un altro filone d'inchiesta sul progetto Park Tower e per il manager Federico Pella a cui la Procura contesta anche un presunto patto corruttivo per entrare nel progetto urbanistico legato a San Siro. Tutti hanno fatto passi indietro rispetto ai loro incarichi per scongiurare l'esigenza di queste misure cautelari. Sulla vicenda del Pirellino ancora fermo, ma su cui arrivò un parere positivo vincolato dopo due no della Commissione Paesaggio, Tancredi è accusato di pressioni indebite insieme al sindaco Sala su Marinoni. A questa accusa Tancredi ha puntualizzato di non avere chiesto l'appoggio al progetto Catella-Boeri, ma solo di sbloccare lo stallo per evitare la richiesta di ingenti danni al Comune. E sulla nomina di Marinoni la risposta al Gip è netta: "Sono stato io a volerlo perché era il più competente, il sindaco Sala ha solo firmato". Il presidente di Coima Manfredi Catella, invece, nella sua memoria difensiva nega i rapporti diretti con l'architetto e membro della Commissione Paesaggio Scandurra e contesta l'ipotesi di corruzione sistemica legata, secondo l'accusa, alla conversione in studentato degli alloggi del Villaggio Olimpico di Porta Romana, su cui la Procura sarebbe caduta in errori ed equivoci. "Quello di cui parlavamo nelle chat era sì uno studentato, ma quello di via Messina" spiega Catella.