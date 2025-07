Caso urbanistica, delega temporanea a vicesindaca Scavuzzo

Riparte guardando al futuro Palazzo Marino. Da una parte c'è il futuro politico con l'impegno del sindaco Beppe Sala di portare a termine il suo mandato nei prossimi due anni, dall'altro quello giudiziario, che vede lo stesso primo cittadino indagato per induzione indebita e falso nell'ultima tranche della maxi inchiesta sull'urbanistica della Procura di Milano. Nelle prossime ore davanti al GIP Mattia Fiorentini, che dovrà decidere sulla loro richiesta di arresto, compariranno, per l'interrogatorio preventivo, l'ormai ex assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'architetto Federico Pella, neodimissionario della società di ingegneria JPS, che si dice estranea a ogni contestazione, il noto immobiliarista Manfredi Catella, presidente di Coima e ancora l'ex presidente della Commissione paesaggio del Comune Giuseppe Marinoni, l'architetto membro dello stesso organismo Alessandro Scandurra e Andrea Bezzicheri, titolare della Bluestone. Tutti e sei nella ricostruzione dell'accusa avrebbero fatto parte del presunto patto corruttivo che si celava dietro a molti progetti urbanistici che hanno trasformato negli ultimi anni l'aspetto della città, tra cui anche quello legato allo stadio Meazza e alla riqualificazione del quartiere San Siro. Un patto che avrebbe generato una sproporzione tra l'interesse pubblico e quello dei privati, a favore di questi ultimi, attraverso presunti accordi con il Comune, spesso non dichiarati. secondo i magistrati, il tutto per la Procura, nella consapevolezza del sindaco Sala, che dopo il passo indietro di Tancredi ha deciso di affidare, ma solo temporaneamente le deleghe dell'urbanistica alla vicesaca Anna Scavuzzo. Ringrazio Tancredi, credo nella sua onestà, ha detto il sindaco, che dopo aver valutato anche lui le dimissioni nei giorni confusi e delicati della bufera giudiziaria, ha poi deciso di andare avanti. "Ho un po' l'impressione che le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo però nessuno né al centrosinistra, ma neanche al centrodestra, tutti parlano, tutti parlano ma, tenessi sulle spalle una situazione così pesante non so chi l'avrebbe fatto in questo momento. .