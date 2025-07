Caso Urbanistica, legale Marinoni: Non c'è nessun episodio corruttivo

Per quanto riguarda appunto quello che abbiamo detto al gip in questa sede, ci siamo limitati semplicemente all'aspetto delle esigenze cautelari. La nostra difesa verrà meglio articolata in fase dibattimentale. No, ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere. Sì, abbiamo depositato una breve memoria che attiene semplicemente alla mancanza di esigenze cautelari che motiverebbero la richiesta del pubblico ministero. La nostra tesi è che non c'è nessun episodio corruttivo. Il sistema che delineato dalla Procura di Milano semplicemente non è quello descritto effettivamente nell'atto che tutti voi avete letto. Memoria depositata brevissima, semplicemente sulle esigenze cautelari, per cui non è particolarmente utile dal punto di vista del chiarimento dei fatti che verranno meglio chiariti in fase dibattimentale, perché è una questione troppo grossa e troppo articolata per discuterla in questa sede. .