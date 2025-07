Caso urbanistica Milano, i protagonisti dell'inchiesta

Giancarlo Tancredi, 56 anni, assessore milanese alla rigenerazione urbana, segue progetti chiave di Milano da oltre vent'anni. Architetto che, come recita il suo profilo ufficiale sul sito del Comune, si è occupato di progettazione e pianificazione urbana. Da Porta Nuova a City Life, passando per la riqualificazione degli ex Scali ferroviari, il Portello, Cascina Merlata, Expo, la Darsena, Santa Giulia, fino alla vicenda dello stadio di San Siro. La sua idea di città l'ha affidata ad un libro in cui sottolineava la necessità di trovare un equilibrio tra interesse pubblico e quello privato. Nel mirino della magistratura è finito anche Manfredi Catella, livornese classe 1968, con una lunga serie di incarichi in fondi immobiliari in Italia e all'estero. Fino alla creazione di Coima, gruppo di cui è fondatore e numero uno. Ha realizzato il Bosco verticale e buona parte di Porta Nuova, Garibaldi, Isola, la torre Unicredit e la Biblioteca degli alberi. In un comunicato, diffuso in queste ore, Coima sottolinea di aver operato con trasparenza e legalità. Tra gli indagati spunta ancora il nome di Stefano Boeri, l'archistar del bosco verticale. L'architetto ed ex assessore coinvolto in altri due procedimenti giudiziari a Milano, tutti legati all'urbanistica. Ho operato in maniera corretta, si difende in queste ore, e aggiunge l'autorità giudiziaria accerterà la mia totale estraneità. L'altro architetto coinvolto nell'inchiesta è Giuseppe Marinoni, architetto e presidente della commissione paesaggio del Comune di Milano all'epoca dei fatti. Marinoni vanta un lungo elenco di progetti realizzati in questi anni, non solo a Milano, a Roma, passando per Berlino, Parigi, Oslo. .