Caso urbanistica Milano, oltre 100 cantieri coinvolti

Ci sono le indagini, le carte, la politica, amministratori, imprenditori, architetti indagati e poi non in questo ordine, non tutti relativi a quest'ultima maxi inchiesta, gli inquilini, o meglio i mancati inquilini, quelli dei tre cantieri sequestrati un anno fa a Milano in una prima parte di indagine che riguardava prevalentemente la parte residenziale con le case e uno studentato, ma anche quelli di oltre 150 progetti in attesa di firme che si traducono secondo le stime del comitato, famiglie sospese in quasi 3.000 nuclei familiari che aspettano che vengano sbloccate le pratiche. "Noi siamo tra quelli che sono in attesa che parta la costruzione, perché non c'è nessuno che firma il progetto per poter andare avanti, perché probabilmente c'è stato un cambio di regole in corso d'opera, per cui non pare che adesso serva un progetto attuativo, mentre prima bastava una scia. Io non sono esperto del settore, però che so di sicuro che in questo momento siamo ostaggio incolpevoli delle istituzioni." Avevamo incontrato Filippo Maria Borsellino nei primi giorni dello scorso marzo sotto uno dei tre cantieri sequestrati. La sua casa nelle residenze Lac sul parco delle cave avrebbe dovuto essere pronta a settembre. Oggi Filippo, dopo un anno esatto dal blocco avrebbe dovuto fare il trasloco. "Siamo arrivati a stimare un numero di 4.500 nuclei familiari e non solo, i costruttori ci hanno confermato che da 15 anni, cioè dalla giunta di Pisapia a Milano si costruisce in un certo modo. Dal post Covid gli alloggi realizzati con almeno una delle problematiche contestate dalla Procura sono 9.500. Noi non vogliamo mettere in difficoltà gli altri cittadini milanesi. Vogliamo che venga fatta chiarezza e che noi famiglie veniamo tutelate, perché in questo momento gli unici che stanno pagando questa situazione siamo noi che abbiamo sempre agito nella massima legalità." .