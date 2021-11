Cassazione conferma ergastolo per 'Igor il russo'

La Prima Sezione Penale della Cassazione rigetta il ricorso proposto dall'imputato. Diventa così definitiva la condanna all'ergastolo di Norbert Feher, alias "Igor il Russo". Protagonista, qualche anno fa, di una caccia all'uomo durata giorni, che ha visto coinvolti centinaia di investigatori, in un'area tra il bolognese e il ferrarese. Feher era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, per l'omicidio di Davide Fabbri, titolare di un bar di Budrio, durante un tentativo di rapina e della Guardia Ecologica Volontaria Valerio Verri, freddato l'8 aprile nelle campagne intorno a Ferrara, mentre era in compagnia di Marco Ravaglia, Poliziotto Provinciale, rimasto ferito. Dopo 8 mesi di latitanza, Norbert Feher, ex-militare serbo, venne arrestato in Spagna, dove si era rifugiato e dove è attualmente sotto processo per altri tre omicidi: quello di un allevatore e di due Agenti della Guardia Civil, uccisi nel dicembre 2017 ad Andorra, subito dopo essere fuggito dall'Italia. Sempre in Spagna, è già stato processato e condannato a 21 anni, per aver ferito gravemente altre due persone.