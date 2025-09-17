Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parco

Accoltellato a 14 anni mentre era al parco. È successo a Castel San Pietro Terme, Bologna. Il minore, martedì sera, era con alcuni amici quando è stato avvicinato e colpito con tre fendenti all'addome da un ragazzino più grande di un anno. Un'azione improvvisa e apparentemente senza un motivo. L'adolescente ferito ha chiesto aiuto in questo bar, è ricoverato in ospedale, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Dopo averlo colpito l'aggressore si è allontanato. Poco dopo è stato rintracciato dai Carabinieri, camminava per strada, aveva ancora con sé il coltello infilato nella cintura, è stato arrestato e portato nel carcere minorile, deve rispondere di tentato omicidio. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato l'aggressione. La nostra comunità è molto scossa, dice Francesca Marchetti, sindaca di Castel San Pietro. "Ho incontrato la famiglia del ragazzo aggredito, è venuta in comune, siamo in contatto costante. Questo è un quadro che ci viene consegnato, dopo il Covid, della necessità di lavorare sul benessere psicologico e sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze, di cui credo anche questo episodio ci richiama a una riflessione profonda". .