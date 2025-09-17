Castel San Pietro, 14enne accoltellato al parco

00:01:16 min
|
9 minuti fa

Accoltellato a 14 anni mentre era al parco. È successo a Castel San Pietro Terme, Bologna. Il minore, martedì sera, era con alcuni amici quando è stato avvicinato e colpito con tre fendenti all'addome da un ragazzino più grande di un anno. Un'azione improvvisa e apparentemente senza un motivo. L'adolescente ferito ha chiesto aiuto in questo bar, è ricoverato in ospedale, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita. Dopo averlo colpito l'aggressore si è allontanato. Poco dopo è stato rintracciato dai Carabinieri, camminava per strada, aveva ancora con sé il coltello infilato nella cintura, è stato arrestato e portato nel carcere minorile, deve rispondere di tentato omicidio. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato l'aggressione. La nostra comunità è molto scossa, dice Francesca Marchetti, sindaca di Castel San Pietro. "Ho incontrato la famiglia del ragazzo aggredito, è venuta in comune, siamo in contatto costante. Questo è un quadro che ci viene consegnato, dopo il Covid, della necessità di lavorare sul benessere psicologico e sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze, di cui credo anche questo episodio ci richiama a una riflessione profonda". .

Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso GarlascoTimeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
cronaca
Timeline, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco
00:22:19 min
| 9 minuti fa
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalitàProcesso Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
cronaca
Processo Regeni, difensori 007 egiziani: sollevare questione costituzionalità
00:02:01 min
| 9 minuti fa
Balena spiaggiata alla Terrazza MascagniBalena spiaggiata alla Terrazza Mascagni
cronaca
Balena morta spiaggiata a Livorno: carcassa di 16 metri
00:01:00 min
| 36 minuti fa
Politecnico Torino, sospeso professore per elogio esercito israelianoPolitecnico Torino, sospeso professore per elogio esercito israeliano
cronaca
Politecnico Torino, sospeso professore per elogio esercito israeliano
00:01:35 min
| 1 ora fa
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricercaFibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
cronaca
Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca
00:01:28 min
| 4 ore fa
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudeleMadre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
cronaca
Madre Alberto Trentini: Governo intervenga con Maduro, è crudele
00:00:45 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto TrentiniProcesso Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
cronaca
Processo Regeni, mamma di Giulio: vicini alla famiglia di Alberto Trentini
00:00:35 min
| 4 ore fa
Processo Regeni, papà di Giulio: non molliamoProcesso Regeni, papà di Giulio: non molliamo
cronaca
Processo Regeni, papà di Giulio: "Non molliamo"
00:00:11 min
| 5 ore fa
ERROR! T13170925ERROR! T13170925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 5 ore fa
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utentiOperazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
cronaca
Operazione contro la pirateria, in arrivo multe agli utenti
00:01:05 min
| 5 ore fa
Gela, 15 arresti per spaccioGela, 15 arresti per spaccio
cronaca
Traffico di droga e spaccio dal carcere: arresti a Gela
00:01:00 min
| 5 ore fa
Prof aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'UniversitàProf aggredito dai Propal a Pisa: è attacco contro l'Università
cronaca
Prof aggredito dai Propal a Pisa: attacco contro Università
00:02:02 min
| 5 ore fa
